新冠肺炎︰解禁宗教活動　教堂感染群增至107人中招

德國因應新冠肺炎疫情放緩而陸續解封後，再爆發大規模集體感染。黑森州衞生部周日（24日）公布，法蘭克福一間教堂舉行禮拜活動後出現社區傳播，至今已先後有107人染疫。

當局上周六（23日）公布，法蘭克福一間浸信會教堂於本月10日進行禮拜後，有逾40名參加者確診。黑森州衞生部長（Kai Klose）周日再表示，相關感染人數已上升至逾百人，大部分人徵狀輕微，呼籲民眾在解封階段保持警惕。法蘭克福衞生部則表示，目前僅得1人需要住院，相信疫情受控。

據報，患者大多並非在教堂中受感染，而是出席禮拜後回家才互相傳染。教堂群組的疫情已散播至法蘭克福以外的韋特勞縣和哈瑙市，相信大部分患者來自法蘭克福浸信會教區。受事件影響，鄰近的哈瑙市和美因-金齊希縣已取消原定周日於哈瑙體育場舉行的宗教活動。

德國目前累計有18萬人染疫，當中8371人病死，每日新症增幅已見收窄。政府在月初開始逐步放寬宗教活動的限制，要求參與者必須保持1.5米以上的距離，在宗教場所內放置手部消毒液等防疫用品。據報上述法蘭克福教堂有遵守規定。