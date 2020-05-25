新冠肺炎：澳紐擬建旅遊安全區　新省復課

澳洲傳媒周一（25日）報道，新西蘭擬先恢復讓澳洲新南威爾士省及維多利亞省旅客入境，澳紐政府亦加緊磋商，希望在塔斯曼兩岸建立「旅遊安全區」。同日，新省所有學校復課，逾120萬學生返校，政府加派人手確保民眾遵守社交距離。

澳洲貿易部長伯明翰表示，政府希望一旦可以安全開放讓旅客入境，各省及領地的旅遊業能自力更生，而新西蘭是首個、亦是唯一一個可讓澳洲同意安全地開放的國際旅遊市場。他續指，如果新西蘭及澳洲部分省份準備好，其他不願開放邊境的省不應成為障礙，阻撓就業及小企業復甦。

新省周一復課，由於當地維持社交距離政策，官員呼籲民眾在首個上學日乘搭公共交通工具時保持耐性。省長貝雷吉克莉安同日提醒民眾，冬季流感期將至，不應對新冠肺炎疫情放緩而自滿，即使有輕微流感徵狀都要有最壞打算。

此外，澳洲奧委會（AOC）表示，支持昆士蘭州政府叫停布里斯班2032年申奧的工作。AOC主席科茨（John Coates）稱，政府目前需專注處理疫情，已延遲申辦城市領導小組的會議。澳洲截至周一累計7118人確診新冠肺炎，102人死亡。