中方指向澳洲大麥加徵關稅的決定慎重　勸勿介入中美冷戰　

中澳關係近期就貿易糾紛急轉直下，澳洲提出調查新冠肺炎疫情的源頭，更令中國不滿。中國商務部部長鍾山周一（25日）表示，中方向澳洲大麥加徵關稅的決定及克制。中國官媒《環球時報》周日（24日）發表文章，警告澳洲不要介入瀕臨爆發的中美新冷戰，否則中國會制裁澳洲，令澳洲比美國更慘痛。

鍾山透露，在決定向澳洲大麥加徵關稅前，已聆聽利益相關方的意見、保障了中澳企業的權利。他指中方用了1年半時間調查，發現澳洲曾補貼及傾銷大麥，嚴重損害中國產業。他覺得中方加徵關稅只是一項依法採取的貿易救濟措施，但建議世界貿易組織的成員國在新冠肺炎疫情下，要結抗疫及慎用貿易救濟措施。

《環時》指，澳洲在經濟上高度依賴中國，因此若美國特朗普政府發起冷戰，令中國被迫反擊，澳洲在期間界入會非常危險。文章強調一旦澳洲支持美國，中澳經貿關係會跌至低點，而澳洲在經濟上的威懾力量比美國弱得多，中方在某程度上可對澳方實施更多制裁。美國是中國的第一大出口市場，但澳洲只位列第14位。

《環時》表示，美國將中國企業加入制裁黑名單一事，正好向澳洲提供機會，以觀察中美之間是否會有新冷戰，及重新考慮澳洲與華府的戰略關係。該報強調其他國家冇必要參與這場荒謬的政治鬧劇，建議澳洲可學印度那樣保持沉默。