邊境衝突談判破裂　官員指準備與中國長期對峙

中國及印度軍隊近年多次在邊境地區發生衝突，兩國士兵於本月初再次在中國接壤印度錫金邦北部的洞朗地區衝突，造成5名印軍士兵及7名解放軍士兵受傷。雙方上周二（19日）談判破裂，有印度官員周一（25日）透露，已準備與中國長期對峙，雙方也向邊境地區增派兵力。

有印度安全官員透露，兩國持續在拉達克東部的碟木綽克（Demchok）及加爾萬河谷（Galwan Valley）等多個地點對峙，中國軍隊與重型車輛向爭議地區推進，印度亦增派兵力。消息指，印度軍方會在有需要時繼續增加在爭議地區的兵力。

據指，儘管兩國的外交和地面軍事接觸仍持續進行，但仍未能解決分歧。該名官員透露，在過去4年，印度持續在中印實際控制線進行更多基礎建設與開發工作，包括在加爾萬地區修建道路、及改建世上海拔最高、可讓C-130運輸機降落的簡易機場。他認為上述基建令印軍更快、更輕鬆地增援中印邊境地區，以應付中國的「侵略性巡邏」。

印度外交部上周四（21日）曾駁斥中國指控印度軍隊入侵中國領土的說法，並指中國軍隊阻撓印度士兵巡邏。有指印度政府將無法化解分歧的責任指向中國。