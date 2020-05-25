年青富豪白手興家鄙視露宿者　參加真人騷後改觀

英國南安普敦一名於初中被趕出校、曾經沉溺飲酒的青年，憑努力創業成為富翁，他認為露宿者淪落到要在街頭行乞，是因為懶惰所致。直至最近，他參與一個為期3日的扮露宿者過生活的真人騷後，親身體會到箇中艱難，令他想法改變，懂得以同理心對待露宿者。

24歲的沃茨（James Watts）幼時父母離異後，隨母親住在公屋。他形容自己是壞透的孩子，經常惹事，12歲酗酒、13歲被趕出校。沃茨指自己一直只想着賺很多錢，可以毋須工作自由自在生活，將來有自己的孩子，彌補失去的天倫樂。經多年努力後，他終於建立自己的網購生意，每年營業額高達120萬英鎊（約1130萬港元）。他認為只要勤奮和有計劃，所有人都可以和他一樣，因此對露宿者不表同情。

沃茨早前參加英國一個電視台的真人騷節目《富小孩做露宿者》（Rich Kids Go Homeless，暫譯），親身體驗露宿者的生活。期間他嘗試求職但多次碰釘，最後因為飢寒交迫唯有行乞。此時他終於明白，露宿者並非全都懶惰，他們有時真的難以找到工作才要行乞。