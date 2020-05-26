加航擬收購對手　歐盟展反壟斷全面調查

加拿大航空公司近日計劃收購其競爭對手越洋航空（Air Transat），以擴大休閒旅遊業務及市場競爭力。惟歐盟反壟斷機構周一（25日）指，加航此舉將抬高市場價格，並減少來往歐洲至加拿大的航班選擇，決定就此展開全面調查。

加航希望借助越洋航空，擴大休閒旅遊業務，並加強它面對對手西捷航空公司的競爭力。但歐洲委員會周一指，加航收購越洋航空一舉，將令現有的33條歐洲至加拿大航線大大減少。歐盟反壟斷機構亦指出，歐洲各航空公司對加航的威脅不切身，而西捷航空亦非強勁對手。

歐盟委員會反壟斷事務專員韋斯塔杰（Margrethe Vestager）發聲明稱︰「在這新冠肺炎重創市場的困難時期，重返正常健康市場的前提是，需要有一個具競爭的市場。」越洋航空發聲明回應，表示正研究歐盟的調查決定，又強調與加航的協議在今年第四季前均不會落實。越洋航空早前曾表示，估計將於今年早期達成協議。

除歐盟外，加拿大競爭局亦對加航收購行為表示關注。加航及越洋航空在歐洲此前的初步調查中，均已否認上述指控。歐盟反壟斷機構將於今年9月30日前得出決定。