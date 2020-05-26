新冠肺炎：乘客搭公共交通工具　規定必須戴口罩

在京畿道高陽市舉行的音樂會，讓民眾在車內探頭觀賞。（Getty Images圖片）

南韓新增19宗新冠肺炎確診病例，累計11225宗，當中267人死亡。南韓中央災難安全對策本部周一（25日）發布的交通防疫新規定，要求乘客從周二（26日）起，乘坐公共交通工具時必須佩戴口罩。

根據新規定，巴士、的士等公共交通工具的運輸從業者和經營者，可以拒載不戴口罩的乘客，不會因而受到停業、罰款等處分。規定亦要求運輸從業者和經營者，必須在乘客搭乘時佩戴口罩，如有違反，地方行政首長將採取相應措施糾正。

由於地鐵乘客數量較多，難以確認全部乘客是否佩戴口罩，但現場管理人員或乘務員須在各車站，引導並勸告乘客佩戴口罩。此外，部分航空公司上周一（18日）起要求乘客戴口罩，有關規定將從周三（27日）凌晨零時起，擴展到所有航空公司的國內外航線。

另外，南韓資訊科技業界周二消息指，政府爭取出口「韓式防疫軟件包」，即該國防控新冠肺炎疫情的一整套系統。國土交通部等部門將啟動工作小組，統籌流行病學調查支持系統、自診App、口罩庫存資訊App三個系統推出「一條龍」服務，將支援英語、西班牙語、法語、阿拉伯語4種語言。