新冠肺炎：下調GDP增長預測　料全年收縮4%至7%

新加坡貿易和工業部公布，在新冠肺炎疫情下外部需求前景惡化，加上禁聚令及停業令等措施對經濟的影響，再次下調對2020年國內生產總值（GDP）增長預測，料將收縮4%至7%，為今年第3次下調。此前估計收縮1%至4%。

至於第一季GDP終值按年收縮0.7%，預期跌1.6%；按季收縮4.7%，預期跌8.2%。其中，首季製造業終值按年增長6.6%，按季增37.3%；建築業按年收縮4%，按季收縮21.8%；服務業按年跌2.4%，按季挫13.3%；批發和零售貿易按年跌5.8%，按季插18%；住宿及餐飲業按年跌23.8%，按季勁縮69.9%。

當局指出，3月份疫情爆發導致外部經濟環境嚴重惡化，對世界主要經濟體的經濟活動所帶來的重創比預期更為嚴重。新加坡方面，經濟前景自3月以來進一步呈弱，由於該國大部分的主要市場放緩幅度超過預期，以及在供應鏈中斷時間延長下，製造業、批發貿易及運輸倉儲等外向型行業受到嚴重影響。

然而，當局認為新加坡經濟仍有一定彈性，如製造業中，在醫藥和生物產品生產的支持下，生物醫學製造產業有望繼續擴大。在服務行業中，鑑於公司對IT和數碼解決方案的彈性需求，預計信息和通訊行業也將有所增長。

當局認為，雖然下調了對新加坡今年的經濟增長預測，但疫情爆發的持續時間及嚴重程度，以及經濟復甦方面，對該國或全球而言，仍存在很大程度的不確定性。