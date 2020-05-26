違禁言令報道樞機性侵罪成　40傳媒記者面臨審訊

梵蒂岡經濟秘書處前處長、澳洲籍的佩爾樞機前年一度被判性侵兒童罪成，在澳洲引起軒然大波。法官此前曾頒令禁止國內傳媒報道案情，以免影響佩爾另一宗案件的審訊；但其時仍有多間傳媒作出隱晦報道，事後有40個傳媒及記者被控違反禁言令，最高法院周二（26日）決定此案將於11月9日展開審訊。

佩爾在2018年在澳洲被裁定性侵兒童罪名成立，被判監6年；其時多間媒體均有不明文報道消息，或轉發海外媒體的報道。至去年2月，第二宗案件的原告對佩爾撤控，維多利亞省法庭的禁言令才解除。而佩爾則在今年4月終極上訴成功，可即時獲釋。

維省最高法院在周二的聽證會決定，案件將於11月開審，但控辯雙方尚未就案件應否作一次過審理達成共識。檢方主張將所有被告指控合併作單一案件，但辯方律師則認為此案涉及13宗各不相同的爭議。下次聽證會將於7月舉行。

被控告的傳媒機構包括九號娛樂、《時代報》（The Age）、《澳洲金融評論報》（Australian Financial Review）及數份梅鐸新聞集團（News Corp）旗下的出版物。違反法庭禁言令者最高可被判監5年及罰款10萬澳元，企業則最高可被罰款50萬澳元。