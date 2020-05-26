警局內輪姦女證人　2警員被捕警隊解散

烏克蘭卡哈爾雷克（Kagarlyk）一名女子周日（24日）到醫院求助，指前一晚在一間警局內遭2名警員毆打及輪姦。國家警察總部查明屬實後拘捕涉事警員，並下令解散卡哈爾雷克整個警隊調查。

事發警局距離首都基輔約80公里，國家警隊調查局周一（25日）表示，26歲受害女子上周六（23日）晚因涉及一宗盜竊案在警局接受問話，期間2名警員給她戴上防毒面具、扣上手銬，又在其頭頂上方鳴槍，並威嚇將她埋在樹林，之後更輪姦她。

該2名據報事發時正在飲酒的警員，又向一名涉及僱傭兵罪案的男子動粗，同樣給他戴上防毒面具，迫他跪在地上然後以警棍毆打，並威嚇雞姦他。男子被打至肋骨和鼻骨斷裂。

國家警察總部已將涉事警員停職扣留候查，根據當局在Facebook上載的資料和照片，他們分別是29歲的蘇里馬（Serhiy Sulyma）及35歲的庫捷夫（Mykola Kuziv）。國家警察總長克里明科周一宣布解散卡哈爾雷克整個警隊，並調查所有警員，不排除有更多人涉案，而卡哈爾雷克警局則由基輔地區警局的代表涅貝托夫暫時管理。