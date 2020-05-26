女獄卒與男囚犯發生關係並偷運違禁品　遭上門拘捕

澳洲新南威爾士省悉尼一名月初停職的女獄卒涉嫌自去年起，五度與男犯人在獄中發生性關係，並為對方偷運違禁品。當地警方接獲懲教部門通知後，周一（25日）上門拘捕女獄卒，並控以公職人員行為不當等罪名。她暫准保釋，一旦罪成將面臨判監兩年。

25歲女子古德溫（Melissa Goodwin）在悉尼銀水監獄任職，負責看守犯人。獄方月初調查後，揭發她自去年11月起，曾與21歲男犯人倫敦（Corey London）發展不正當關係，包括五度在監獄做愛，另涉嫌偷運煙草、火機及香口膠等違禁品。

新省警方接獲獄方通知後，周一早上前往古德溫位於恩格本的住所，將她帶返警署問話，其後起訴她擔任公職期間行爲失當，以及在懲教中心内進行性行為等罪名。至於案中另一主角倫敦已被轉送到悉尼另一監獄，預計2022年8月獲釋。

新省懲教服務調查小組負責人霍洛斯（Robert Hollows）表示，警方絕不容忍獄卒與在囚犯人發展關係，已確認兩人曾互相通訊。他補充道：「上周三（20日），我們從情報部門接獲情報，指一名女獄卒與一名男犯人之間存在不當關係。」

在警方行動前，古德溫月初已被揭與釋囚瓦萊里（Caleb Valeri）交往數月，最終被勒令停職。根據新省懲教部門規定，懲教人員與釋囚發展任何性質關係並不構成犯罪，但需通知獄方。古德溫前日被帶署時，瓦萊里陪同在側，並為她遮擋傳媒鏡頭。