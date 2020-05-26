新冠肺炎：逐步放寬社會經濟活動　爭取8月全面恢復

日本政府周一（25日）正式解除全國的緊急狀態令，並修改新冠肺炎疫情的應對方針，分階段恢復社會經濟活動。當局將逐步放寬體育、音樂及節日旅遊活動，每3周左右檢視情況並進一步放寬限制，爭取8月1日左右全面恢復。

演唱會和展覽會等活動在解除緊急狀態令後可以舉辦，但參加人數必須受限及分階段增加。大規模職業體育賽事從6月19日起允許以無觀眾形式舉行，並分階段增加入場人數，8月以後觀眾仍不得多於可容納人數一半。下月19日起允許跨都道府縣的觀光活動，但吸引全國遊客的節日活動在8月1日以後才可舉行。

曾發生集體感染的卡拉OK、健身房、酒吧要嚴格防疫及控制顧客人數，可於下月1日之後恢復營業；有陪客服務的餐飲業和有現場音樂表演的店舖，則在下月19日後才可營業。據悉，上述指引僅供各都道府縣知事參考，以判斷何時解除停業令，對商家並沒有強制力。

厚生勞動省周二公布夏季防疫建議，呼籲戴口罩時應避免高負荷的工作及運動，經常喝水，避免在溫度及濕度高的環境下戴口罩，增加中暑風險；又提出在室外與人保持最少2米距離的情況下，可除下口罩。當地專家警告，2歲以下幼兒不應戴口罩，以免令他們呼吸困難，增加窒息風險。

另外，日本首相安倍晉三周一在記者會上透露，2020年度第一和第二次補充預算案中，應對疫情的經濟對策規模將逾200萬億日圓（約14萬億港元），其中第一次為117萬億日圓，第二次約為100萬億日圓。政府周三（27日）將在內閣會議上敲定第二次補充預算案，爭取下月12日前在國會通過。

安倍晉三當日表示：「新冠病毒是從中國擴散到世界各地，這是事實。」中國外交部發言人趙立堅周二（26日）回應稱，科學問題必須以事實和科學為依據，由科學家和醫學專家去研究；中方堅決反對將病毒來源問題政治化及污名化，有違國際社會、包括中日兩國共同抗疫的努力和期待。