新冠肺炎：30歲礦工死後確診　成最年輕病亡者

澳洲昆士蘭省一名30歲男子周二（26日）在寓所失去意識，其後死亡，驗屍檢測顯示他感染新冠肺炎，成為澳洲至今最年輕的新冠肺炎死者。

死者住在昆士蘭中部的黑水鎮（Blackwater），他生前是一名礦工，去年11月開始失業。他死前數周出現新冠肺炎病徵，一直沒有接受病毒檢測，亦有複離的病史。其伴侶周二下午4時30分放工回到寓所時，發現死者失去意識，其後不治，當晚的檢測結果顯示他確診新冠肺炎。

目前未知死者的感染途徑，政府正追蹤他是否與3月停泊悉尼、曾爆發疫情的郵輪紅寶石公主號有關。死者的伴侶出現病徵並已送院，但檢測結果顯示她沒有中招，周二曾到場處理死者的警員及救護員需自我隔離。官員指，死者出現病徵後大部分時間留在家中，亦沒有離開過黑水鎮。

疫情令澳洲經濟面臨倒退，新南威爾士省省長貝雷吉克莉安周三（27日）宣布，公務員將凍薪12個月，省政府可因此節省30億澳元（約154.5億港元），並保證期間不會裁員，不包括高級行政人員。據悉，新省聘請逾40萬名公務員，是澳洲最大僱主。而根據現行薪酬政策，新省公務員每年可加薪2.5%。

澳洲截至周三累計逾7100人染疫，103人死亡。