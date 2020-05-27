12歲男孩山上遇巨熊　處變不驚緩行脫險

意大利一名男童早前與家人，到東北部南蒂羅爾省特倫蒂諾（Trentino）山區野餐時，遇上一隻巨大野熊，但他仍能鎮定地裝作若無其事慢慢前行，最後遠離巨熊脫險。家人把拍下當時情況的影片放上網，旋即瘋傳，不少網民大讚男童處變不驚，也有人為他抹一把汗。

影片可見，12歲的弗蘭佐（Alessandro Franzoi）獨自在山丘上檢松果，當他準備走落山會合家人時，背後的樹叢赫然出現一隻巨熊。弗蘭佐見狀未有驚慌失措，其家人則在附近輕聲低叫提醒他。

弗蘭佐步步爲營，未有作出太大動作，野熊一度尾隨。他知道不可與野熊正視，否則牠會以為是敵人，遂邊行邊間歇稍停，回頭輕瞥一下野熊狀況。期間野熊一度站立起來盯着弗蘭佐，家人緊張得驚叫，弗蘭佐反而做手勢叫他們安靜，以免刺激野熊。幸好野熊最後沒有尾隨他下山，弗蘭佐回到家人身邊後舒一口氣，而野熊亦從另一方向往山下跑去。

熱愛動物的弗蘭佐表示，近日學校教過遇上大熊時該如何應對，想不到與家人野餐時竟能學以致用，他說：「要先令野熊感到自己對其無害，方能盡快離開。」據了解，涉事山區有近90隻野熊棲息。