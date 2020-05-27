孝順女騎單車1200公里　歷10日旅程載腳傷父回鄉

印度比哈爾邦一名父親在哈里亞納邦靠駕駛電動三輪車維生，早前因為意外左膝受傷不良於行。其15歲女兒到當地照顧他，恰巧遇上全國封城，所有公共交通停頓，以致他們無法回鄉。女兒為了讓父親可以回家，買了一輛單車載着父親，經過10日「長征」約1200公里終返抵家鄉。

就讀8年級的庫馬里（Jyoti Kumari）在今年1月未封城前，到哈里亞納邦古爾岡照顧父親。其後市面因封城而停頓，父親沒了收入，房東又催交租，她只好想辦法回家。

由於所有公共交通停駛，庫馬里遂買了一輛二手單車，於本月7日讓父親坐在單車後座，騎車載父親上路。旅途期間靠好心人贈予糧水，晚上則靠拉着一些貨車或拖拉機搭「順風車」，讓雙腿可以休息一下。

庫馬里與父親經過10日旅程，終於在本月16日抵達家門，與家人團聚。事件經傳媒廣泛報道後，印度單車聯會得悉庫馬里如此堅毅，邀請她加入受訓，並有意安排她到新德里接受測試。平時每日都會騎單車5公里上學的庫馬里感謝單車聯會，但稱現時最希望是完成學業，又指載父親回家並非為了出名。有政黨知悉後，稱願意負擔庫馬里的學費。