俄戰機支援僱傭兵　助利比亞軍閥作戰

美俄角力延伸至陷入內戰的利比亞，美國周二（26日）表示俄羅斯向利比亞派遣戰機，支援當地的俄國僱傭兵，與軍閥赫夫特爾對付國際社會承認的民族團結政府。

美國非洲司令部指一批俄軍戰機從俄羅斯出發，經敍利亞前往利比亞朱夫拉空軍基地，上址由赫夫特爾領導的國民軍控制；此外，戰機在敍利亞停留期間重新塗裝機身，掩飾它們來自俄軍。根據美軍發放的照片，涉事戰機型號包括米格29及蘇35。

美軍認為，這批俄軍戰機很可能為支援利比亞國民軍、俄羅斯僱傭兵公司瓦格納集團提供密接空中支援及進攻火力；赫夫特爾宣布將對民族團結政府發動空中攻勢，美軍形容「這將是俄羅斯僱傭兵機師，駕駛俄軍提供的戰機轟炸利比亞民眾」。

此外，美軍警告一旦俄羅斯成功在利比亞海岸建立據點，下一步將在當地部署永久長程「反介入和區域拒止」的能力，到時將對歐洲南部帶來安全憂慮；又指俄方破壞利比亞局勢穩定的行為，進一步加劇該地區不穩定，令影響歐洲的難民潮惡化。

俄羅斯近年積極介入非洲局勢，並透過與克里姆林宮關係密切的僱傭兵公司建立軍事據點。美軍表示俄方長期否認介入利比亞，但今次公開照片後他們無法否認，指美軍監視俄機飛往利比亞的整個過程，證明利比亞國民軍及僱傭兵獲俄國政府支援。