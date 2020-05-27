新聞集團女記者洩密案　聯邦警察撤銷調查

澳洲聯邦警察去年指控梅鐸旗下新聞集團女記者斯梅瑟斯特（Annika Smethurst），刊登政府機密文件。聯邦警察周三（27日）表示，由於證據不足，已撤銷調查斯梅瑟斯特，但不包括澳洲廣播公司（ABC）。

聯邦警察副局長麥卡特尼（Ian McCartney）表示，警方已審查所有有用資料，確定沒有足夠證據對斯梅瑟斯特展開有關未經授權下，洩露機密文件的調查。他補充道：「沒有人會因為這種未經授權的洩密行為而被起訴。」

對於警方放棄調查斯梅瑟斯特，新聞集團澳亞分部執行主席米勒（Michael Miller）在發聲明中提到，「常識佔了上風，但也付出代價」。至於當地記者工會歡迎警方決定，警告有關法律或令國內同業面臨同樣對待。

聯邦警察以斯梅瑟斯特及ABC發布政府機密資料為由，去年6月分別突擊搜查斯梅瑟斯特位於坎培拉市郊寓所，以及ABC悉尼總部，引來國內傳媒反彈。當地最高法院本年4月裁定，聯邦警察對查斯梅瑟斯特的搜查令無效，但未有命令警方銷毀檢獲資料。