中國往墨爾本貨輪遇巨浪　貨櫃墮海大量口罩沖上岸

內地傳媒周四（28日）報道，一艘載有口罩等防疫物資的貨輪，周日（24日）原定從浙江寧波市駛往澳洲墨爾本，途中在悉尼東南約73公里的海面上遭遇巨浪，約40個貨櫃墮海，另有74個貨櫃受損。部分口罩、膠盒周三（27日）被沖上岸，由於擔心塑膠污染會危害海洋生物，有當地居民自發蒐集貨物。

報道引述澳洲及英國傳媒報道，涉事貨輪懸掛新加坡旗幟，名為「APL England」。貨輪當日早上6時10分遭遇巨浪，導致臨時停電、失去動力，期間發生劇烈搖晃，令堆在高處的貨櫃墮海。船長表示，有74個貨櫃受損，其中9個向外突出船舷。

貨輪事後改道向北駛往布里斯班港，靠岸後由澳洲海事安全局（AMSA）進行檢查，貨輪船體存有受損。澳洲海事安全局指，在海上發現一些貨櫃和碎片，但因天氣惡劣、能見度低，打撈工作受阻。當局已派出飛機尋找海上貨櫃和殘骸，並檢查海水是否受到污染，通過模擬認為貨櫃等或會沖到悉尼北部，提醒其他船隻注意避讓。

負責涉事貨輪營運的澳洲國家航運公司（ANL）表示，墮海的貨櫃裝有醫療用品、家用電器、建築材料、汽車零件、家具等，沒有危險品，其中21個是空櫃。公司已收到報告稱，有口罩被沖上沙灘，另有一箱用於加熱和冷卻系統的管道亦被沖上岸。