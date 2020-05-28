英媒：約翰遜下月赴布魯塞爾　與歐盟重啟貿易談判

英國脫歐過渡期將於今年12月底屆滿，英國《泰晤士報》周四（28日）引述消息指，英國首相約翰遜下月將赴比利時布魯塞爾，與歐盟重啟脫歐貿易談判。但有歐盟官員則指出，談判未見良好進展，認為英國金融服務業應準備好沒貿易協議脫歐的方案。

報道引述英國脫歐首席談判代表弗羅斯特指，約翰遜下月將與歐盟委員會主席萊恩及歐洲理事會主席圖斯克會面，正式評估脫歐貿易談判的進展。雙方需要就英國正式脫歐後雙方貿易、漁業、安全等範疇達成新協議，否則必須在下月底前提出延長談判和過渡期；但弗羅斯特重申，英國不會延長脫歐過渡期。

歐盟執委會負責英國關係工作組的主管戴梅克-阿克（Paulina Dejmek-Hack）周三（27日）在網上研討會表示，歐盟正持續評估英國的金融法規是否能與歐盟法規對等，以於明年起允許部分直接市場准入。但她指從現況看來，無論對等規則適用的可能性大不大，英國金融機構明年起所面對的實際狀況將與現在非常不同；又指出很多以英國沒貿易協議脫歐為方向的準備工作再次展開。