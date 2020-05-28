兩行山客公園遠足時失蹤　19日後奇蹟生還

新西蘭兩名行山客本月初到該國南島一個國家公園遠足，未料途中因遇上大霧而意外迷失。兩人在野外被困19日後，終在周三（27日）獲救。救援直升機根據兩人生火時產生的煙霧成功尋獲他們，所幸他們僅受輕傷，隨後由直升機送至納爾遜機場，再轉送醫院治療。

23歲的雷諾茲（Dion Reynolds）及康納（Jessica O'Connor）本月9日在卡胡朗吉國家公園遠足，原本計劃只走5日，卻在行程開始後不久便迷失方向。兩人過程中均受輕傷，最大難題是所帶食物只夠維持5日。眼看糧食耗盡，兩人決定在原地停留，並等待救援，期間僅靠附近水源維生。

雷諾茲及康納的朋友本月18日報警救助後，警方隨即派出50人的救援隊伍。救援人員表示，兩人的行山路線偏遠崎嶇、灌木叢生，加大搜救難度，幸好兩人生火時產生的煙霧成為救援直升機的指路明燈。

雷諾茲獲救後興奮地表示：「這真的是非常魔幻的體驗，期間我們一直讓自己保持樂觀，直到救援人員趕來那一刻，感受到從未有過的快樂。」卡胡朗吉國家公園是新西蘭第2大國家公園，佔地面積超過45萬公頃，著名電影《魔戒》亦曾在該處取景。