新冠肺炎︰研究指歐美大爆發　非與首宗確診有關

沃羅比認為美國和意大利的首宗個案，不是令疫情大爆發的原因。

新冠肺炎肆虐歐美，美國最近一項研究發現，在美國華盛頓州和意大利出現的首宗個案，都並非之後令當地疫情大爆發的原因。

亞利桑那大學進化生物學家沃羅比（Michael Worobey）及他的團隊上周六（23日）在網上發表初步報告。研究指，病毒在傳播期間會定期變種，美國首宗確認的新冠肺炎病例是一名1月15日由中國經西雅圖國際機場入境的男子，該名家住斯諾霍米什縣的男子其後入院隔離及康復。同縣一名少年2月24日確診。少年的病毒基因相比首宗確診出現2處變種。

華盛頓大學基因學家貝福德（Trevor Bedford）曾指變種是由首宗確診的病毒經6周後造成，但沃羅比用電腦模型測試，發現病毒不可能在數周時間就出現2個變種。沃羅比認為病毒於2月13日，即美國政府對中國實施封關後約2周，由中國返國的美國國民傳入華盛頓州，導致後來大爆發。

歐洲方面，一名確診女子由中國返回德國後，1月20日跟車廠同事開會，感染16人。他們的病毒基因跟後來意大利爆發的相近，有指德國旅客把病毒帶到意大利。惟沃羅比分析後認為，病毒很可能由中國於2月初至2月中傳入。