新冠肺炎：疫情爆發前銷毀10億口罩　馬克龍形象插水

法國在3至4月的新冠肺炎疫情高峰期口罩極為短缺，醫護人員怨聲四起，但近日有消息傳出，原來在當地疫情爆發之前，當局在今年較早前曾經銷毀10億個過期口罩，之後沒有補充。有民調機構指，事件令被指抗疫無能的總統馬克龍，形象再插水。

英媒報道，法國的口罩存量，在2011年高峰期時有17億個。然而在今年較早時候，法國陸軍基地工作人員焚燒了大部分被認為太舊而無法使用的口罩，以削減開支，但政府之後沒有補充，以致在疫情開始爆發時，全國只餘1.17億個口罩。這數字顯然嚴重不足，因為在疫情最嚴重的3月和4月，法國的醫護人員每周就需要使用4000萬個口罩。

此外，輿論亦指摘政府不誠實，在疫情初期告訴民眾外出時不用戴口罩，企圖掩飾口罩不足。

法國醫生聯會主席哈蒙說，他2月與衞生部開獲保證醫生會獲分配與N95同級的FFP2口罩，但8天後，官員改口說稱，只要病人也戴口罩的話，醫生使用普通外科手術口罩便足夠，不需用到FFP2口罩。但哈蒙說，問題在於不少病人都沒有口罩用。

法國有約35名醫生死於新冠肺炎，哈蒙說當局若分發更多FFP2口罩，會使殉職醫生的數目減少。他斥責部長級官員謊稱醫生不需要用FFP2口罩，也謊稱向民眾提供普通口罩是無濟於事。