涉首位被總督解職總理　高院裁定檔案館須公開逾200信件

澳洲高等法院周五（29日）推翻聯邦法院一項決定，裁定澳洲國家檔案館須公開一批已故前總督克爾（John Kerr）任內，與英女王伊利沙伯二世來往的信件。該批信件涉及克爾在1975年解除時任總理惠特拉姆（Gough Whitlam）職務，已故的惠特拉姆亦因此成為澳洲首位被總督解除職務的總理。

高等法院的裁決，源於專門研究惠特拉姆的莫納殊大學歷史學家霍金（Jenny Hocking）在2016年入稟的要求。該批為數逾200封的信件原應於12年前公開，惟國家檔案館以信件屬私人通訊為由拒絕公開，並獲聯邦法院接納。霍金堅持上訴，今年2月由高等法院審理。

高院法官周五以2比1裁定霍金勝訴，她在墨爾本得知裁決後稱非常高興，指這些信件攸關澳洲歷史，澳洲人有權知道這段歷史，國家檔案館亦不可以控制這些國家檔案資料。

惠特拉姆1972年出任澳洲總理，至1975年，他未能獲國會通過其國家預算案，但拒絕辭職或舉行大選，被時任總督克爾解除職務，成為澳洲首位被總督解除職務的總理。克爾之後委任反對黨自由黨黨魁弗雷澤（Malcom Fraser）代任總理，弗雷澤在數周後的大選中勝出成為總理。