新冠肺炎︰新省首份評估　未來4年財赤料達200億澳元

澳洲的新冠肺炎疫情放緩，聯邦政府加緊聚焦經濟復甦。病例最多的新南威爾士省周五（29日）警告，疫情恐造成未來4年達200億澳元（約1030億港元）的收益損失。聯邦政府同日公布，計劃在今年用作海外援助的資金中，撥出2.8億澳元（約14.4億港元），資助鄰國的公共衞生系統。

新省周五公布首份評估新冠肺炎經濟打擊的報告，預計未來4年將總共錄得100至200億澳元的財赤，比原先在去年底估算的庫房水浸19億澳元（約98億港元）大減。不過，聯邦政府的太平洋部長霍克（Alex Hawke）同日表示，會主要針對太平洋島國、東帝汶及印尼，發放衞生安全支援金。

澳洲政府報告指，太平洋島國雖然相對成功地控制了新冠肺炎疫情，但由於旅遊業受重創，政府收益、外匯及現金下降，未來經濟將受重挫。澳洲外交部長佩恩稱︰「印太的成長、開放和穩定，數十年來都是澳洲繁榮安全的基石，現時它們正面臨風險。」

澳洲每年有40億澳元（約206億港元）作海外援助預算，將撥款協助太平洋國家成立隔離中心、感染源追蹤計劃，以便該批國家未來可加入澳洲與新西蘭成立的旅遊圈，以振興旅遊業。中國近年亦大力支援印太國家，被澳洲總理莫里森批評是在澳洲「後院」擴張勢力。