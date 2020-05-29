港版國安法︰議員支持擴大BNO權利　倡港人獲完整公民權

英國外相藍韜文周四（28日）警告，除非中國終止「港版國安法」立法，否則或將容許香港約30萬名英國國民（海外）護照（BNO）持有人在英國的逗留期限，由半年增至1年。英國下議院外交事務委員會主席董勤達（Tom Tugendhat）對此表示歡迎，表示下一步是爭取BNO持有人可獲完整的英國公民權利。

自香港去年爆發反修例風波以來，董勤達已曾在國會呼籲，英國政府應給予持BNO港人英國國籍，而非只延長如二等公民的海外公民身份。藍韜文周四公布有意擴大BNO權利後，董勤達即發文表示支持，又稱︰「我們是時候需更進一步，給予英國公民完整權的認可。」

英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford）則指，英國無法在不違反《中英聯合聲明》的情況下一舉修改BNO的地位；但他指出，1年的逗留期限可成為港人入籍英國的基礎。另一保守黨議員西里（Bob Seely）亦對藍韜文的宣布表示歡迎，又希望英國政府可為1997年後出生、沒有BNO的示威港人提供相同待遇。