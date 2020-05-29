美軍更換薩德導彈　南韓事前通報中國

載有薩德攔截導彈的美軍車隊駛往基地。

朝鮮半島局勢及中美關係緊張之際，駐韓美軍周四（28日）連夜更換薩德導彈防衞系統的過期攔截導彈，期間遇上基地附近的居民抗議。南韓國防部強調，新舊導彈型號及數量不變；據報韓方事前通報中國政府，中方反應暫時正面。

美軍自2017年起在南韓慶尚北道星州郡部署薩德系統，今次搬運的設備包括發電機、電子裝備及攔截導彈，但不包括導彈發射器。由於當地居民強烈反對部署，多次阻止車隊駛入基地，並與警員爆發激烈衝突，因此美軍被迫以空運方式搬運。不過，由於今次搬運的裝備太重，無法空運到基地，只好改以車隊從陸路運輸。

搬運行動周四晚上10時開始，以減少與反對的居民衝突，至周五（29日）早上6時結束；期間50多名居民及反對團體成員集會抗議，阻礙車隊前進；3700名防暴警員其後驅散，雙方爆發衝突，5人受傷送院。南韓國防部指事前就此事諮詢當地居民，但未能取得他們同意。

由於美國計劃升級部署海內外的薩德系統，今次搬運行動備受關注。南韓國防部否認兩者有關，強調駐韓美軍的薩德攔截導彈及發射器數量均不變，而導彈更換後的型號與現時所用一樣，但拒絕透露更換多少枚導彈。美國以應對北韓彈道導彈威脅為由，並無視中國反對，在南韓部署薩德系統，總共有6個發射器。

此外，美軍薩德系統現時屬於臨時部署的性質，以等候它對環境影響的評估研究報告出爐，南韓國防部否認今次是準備讓薩德系統正式部署。韓方官員同時透露，事前已向中方通報情況並徵求諒解，韓媒則指中方沒有作出負面反應。

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