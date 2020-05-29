傳英欲與10民主國家組聯盟　避免5G技術依賴中國

美國政府全力拉攏盟友封殺中國電訊商華為之際，英國近日亦轉軚決定逐步排除華為在國內5G技術建設的參與。英媒周五（29日）報道，英國正尋求與七大工業國集團（G7）等共10個民主國家，組成「D10」聯盟，建立一個5G設備及其他技術供應商的替代名單，避免過分倚賴中國。

《泰晤士報》報道，英國政府已與美國政府接洽，有意與G7成員國以及澳洲、南韓及印度3國，組成「D10」聯盟。G7包括英國、美國、意大利、日本、加拿大、德國及法國。報道指，聯盟其中一個提案，將是要求D10成員國根據聯盟以內的供應商作選擇投資。

有英國政府消息人士稱︰「我們需要新的市場競爭者。這也是為甚麼我們那時不得不接受與華為合作。」美國日前限制美企向華為出售晶片後，英國憂慮華為會因而改用更便宜、不安全的其他技術，所以英國國家網絡安全中心上周就華為展開審視；官員正檢視有關2023年起徹底排除華為參與英國5G建設的建議。

另華為太子女孟晚舟引渡案，日前被加方法院裁定符合「雙重犯罪」標準，宣判案件將繼續審理。中國外交部發言人趙立堅周五（29日）對判決表示強烈不滿和堅決反對，批評美國和加拿大濫用雙邊引渡條約，對中國公民任意採取強制措施；美方目的是打壓中國科企，而加拿大則扮演幫兇角色，是一宗嚴重的政治事件；中方亦將就此向加方提出嚴正交涉，並敦促認真對待中方的嚴正立場和關切，立即釋放孟晚舟。