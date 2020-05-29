新冠肺炎：東京下周再放寬限制　特技飛行向醫護致敬

日本於周一（25日）宣布全國解除緊急狀態，雖然多地的新冠肺炎疫情出現反彈，但東京仍計劃下周開始推進第二階段的放寬限制措施。另外，日本航空自衞隊特技飛行隊「藍色衝擊波」6架飛機，周五（29日）在東京中心地區飛行，向抗疫的醫生和護士致敬。

飛行隊從埼玉縣狹山市的入間基地起飛，從中午12時40分左右巡航約20分鐘，飛越收治新冠肺炎患者的醫院上空，在東京中心地區畫「8」字飛行了兩圈。飛機機身塗上藍色，仿傚近日的亮燈活動向醫護人員表達敬意。新宿區的大樓和公寓屋頂有不少居民舉頭，向飛機揮手。

東京周四新增22宗新冠肺炎確診病例，是15日以來再次出現多於20人的單日增幅。不過，東京都知事小池百合子表示，會按專家建議下周一（6月1日）開始進一步放寬限制措施，分階段重開補習社、健身中心、戲院、百貨商場等，但食店的營業時間繼續限制在清晨5時至晚上10時之間。

此外，東京奧運因疫情而延至明年舉行。日本政府周五在內閣會議敲定《奧運特別措施法》修正案，以避免東奧期間出現擁擠及做好警備工作。修正案把明年的「山之日」從8月11日，改至東奧閉幕禮的8月8日，翌日補假；10月11日的「體育日」也改至東奧開幕禮的7月23日，7月19日的「海之日」則改至7月22日。