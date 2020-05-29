新冠肺炎：增58人確診　物流中心成新疫情爆發點

南韓周五（29日）公布新增58宗新冠肺炎確診病例，不但超出政府定下從「嚴守社交距離期」轉入「生活防疫階段」、每天維持50宗以下新症的標準，所有病例均來自首都圈。京畿道一個物流中心疫情有擴散迹象，恐成新爆發點。

中央防疫對策本部表示，新增的病例分別是首爾市20宗、京畿道20宗、仁川市18宗，全國累計11402人染病，死亡個案維持269宗。總理丁世均制定應對首都圈確診人數急增的對策，包括周五下午6時至下月14日凌晨期間，加強居民和各類防疫措施，建議娛樂酒吧、卡拉OK、培訓班、網吧暫停營業。

首都圈內供多人使用的室內外公共設施全面暫停開放，政府和公共機構主辦的活動取消或延期，所有國立文藝設施關閉兩周；政府機構、國有企業和其他公共機構實施居家辦公和彈性上下班等，教育部則限制該區初中、高中及小學的復課出勤率。

與此同時，京畿道富川市一間物流中心發生集體感染後，已擴散至道內的高陽市、廣州市，以及首爾市松坡區數間幾間物流中心，合共增加至少77宗確診病例。