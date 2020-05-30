全球最年長男士衞清榮病逝　享年112歲

今年3月獲健力士世界紀錄大全認證為世上最年長的男性的英國老翁衞清榮（Bob Weighton），周四（28日）因癌辭世，享年112歲。

家人證實衞清榮是在睡夢中離世，並讚揚衞清榮是他們的典範，指他交遊廣闊，生前不但對政治、神學、生態學等領域有所涉獵，也經常談論這些議題。

衞清榮1908年3月29日生於英格蘭北部的約克郡，二戰前曾在台灣教書7年，曾任職工程師，並在香港娶得佳偶。他輾轉在日本、加拿大等地居住，最後返英享受退休生活。一生經歷過5任英國君主、22任首相、兩次世界大戰，膝下有兩子一女、10名孫兒和25名曾孫。

衞清榮是在日本男人瑞渡邊智哲過身後，成為最長壽男性，但他曾表示對此有點傷感，因為「有其他人已逝」。他生前曾笑言沒甚麼長壽秘訣，指多笑少煩惱、興趣廣泛或許是令自己保持活躍和年輕的原因。

今年3月29日他度過112歲生日時，因為遇上新冠肺炎疫情，取消了生日慶祝，只在安老院平靜地度過，透過視像及電話，接受家人及親友的祝賀。

衞清榮在幼年時期經歷過造成數千萬人死亡的西班牙大流感，他生前曾認為，新冠肺炎疫潮比世界大戰更糟，因為打仗尚有清晰目標和戰略，但對付病毒卻無從入手。