美轟炸機黑海演習　俄戰機攔截阻犯境

美軍B1B轟炸機（中）與烏克蘭戰機（上及下）聯合演習。

美國空軍周五（29日）再度向歐洲派出B1B轟炸機，當天更飛往被視為俄羅斯「後花園」的黑海，首次與烏克蘭戰機聯合演習，高調向俄方展示軍事力量。俄軍隨即緊急出動戰機攔截，阻止美軍轟炸機飛近邊境，雙方空中短兵相接。

美國駐歐空軍表示，兩架B1B由南達科他州埃爾斯沃思空軍基地出發，前往歐洲及黑海地區執行長程戰略轟炸機特遣隊任務，先後與多國軍機聯合演習，包括烏克蘭蘇27及米格29戰機、波蘭F16及米格29戰機、羅馬尼亞F16及米格21戰機；轟炸機之後更與希臘F16戰機組成空中巡邏編隊，飛越北馬其頓斯科普里。

此外，駐英美軍、土耳其及其他北約成員國派出空中加油機，令轟炸機得以按照計劃完成今次來回飛行任務。美軍表示，今次任務展示美方對盟友及夥伴的承諾，同時向任何敵人發出明確的威懾信息；旗下戰略轟炸機與歐洲多國戰機訓練，證明美國準備好威懾敵人，並必要時與盟友及夥伴運用這些軍事力量。

俄羅斯國防部同日表示，西部及南部軍區偵測到美軍轟炸機現身黑海及波羅的海上空，於是派出蘇27及蘇30戰機在黑海的國際水域上空攔截，強調期間與美機保持安全距離，又指「美軍轟炸機其後改變飛行路線，飛離俄羅斯邊境」。