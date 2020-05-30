港版國安法：美英在安理會提港局勢　與中俄爭拗

美國與英國周五（29日）在聯合國安理會一場閉門會議，就中國推行港版國安法與中國及俄羅斯爭拗，美英批評港版國安法危害香港自由，中俄則提及美國明尼蘇達州一名黑人遭警壓頸致死引爆的騷亂，質問若中方要求安理會討論此事，美方會如何處理。

知情外交官透露，美國早前提出在公開的安理會會議討論香港局勢，但中方拒絕，於是英美在閉門會議談及香港問題。中國駐聯合國大使張軍在會上批評美國及英國干預中國內政，製造毫無根據的指控，聲稱港版國安法危害中英聯合聲明承諾給予香港的自由。他形容美國在全球惹是生非，並向成員國表示中國不是敵人。

張軍亦質問美方，若中國希望安理會討論美國明尼蘇達州騷亂的情況，美國會怎麼做。俄羅斯亦提及明尼蘇達州一事，並指控西方國家輸出新納粹烏克蘭煽動者到香港，聲言莫斯科掌握影片證據。

美國駐聯合國大使克拉夫特回應指，所有國家有自己的困難，但不同的是美國是有法治的民主國家，國民可以示威及有民主權利，不像中國。英國則指，提出香港問題是因為港版國安法立法有削弱香港自由的風險，若實行將加劇香港社會分化，希望中方停止立法及反思香港及世界對此方案的嚴重及合法關切。

不過，中美的駐聯合國使團會後聲明均無提及明尼蘇達州的騷亂。中國駐聯合國使團在Twitter批評美國未能遵守國際責任及承諾，未能處理種族歧視問題、保護移民、在槍械暴力下保護國民。貼文又稱，美國和英國在安理會正式討論香港問題的努力失敗，因為安理會無共識及不是強烈反對。

克拉夫特發文敦促安理會成員對抗中國內地對香港及英國的空談，直指北京近期所為威脅香港的高度自治，影響國際和平及穩定，牴觸中方在中英聯合聲明的責任，呼籲安理會及聯合國全部193個成員國聯手要求中方撤銷港版國安法立法，以及遵守對聯合國及香港人的責任。