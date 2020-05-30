新冠肺炎：法國旅遊景點下月重開　希臘允29國遊客入境

歐洲疫情轉趨緩和，多國逐步解封。法國周五（29日）連續第9日病歿人數不足100人，巴黎名勝凡爾賽宮及羅浮宮將分別在下月及7月6日重開。希臘將容許29個國家民眾入境旅遊，當中包括中國。西班牙今夏起率先允許歐洲旅客旅遊。

法國文化部公布多個景點和博物館重開時間表，大多在6月初至7月中旬期間逐步重開。該國死亡人數位居全球第4，達28,714人。希臘大部分地區未有病例報告，旅遊局表示，包括德國、奧地利、丹麥和芬蘭等歐盟旅客、中國、日本及南韓人士，下月15日起將可入境旅遊，7月1日前或向更多國家開放；英國、法國、意大利和西班牙等疫情嚴重國家仍然受限。

比利時周六起將允許國民跨境旅行探親，咖啡館及餐館重開日期未定。挪威將開放與丹麥邊境，允兩國人民跨境旅遊，但不包括至今未實施封城措施的瑞典。丹麥則容許德國及冰島遊客入境，但不能在首都哥本哈根停留，丹麥人自上述兩國回國後毋須隔離。

不過，白羅斯新增病例超過4萬，是過去14天累計確診病例最多的5個歐洲國家之一，惟當局仍拒絕實施封鎖措施。