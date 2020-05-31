俄美關係逐步惡化　或無法延長限核條約

俄羅斯外交部副部長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）上周六（30日）表示，俄羅斯與美國的關係逐步惡化，更明言延長明年2月到期的《新削減戰略武器條約》的可能性趨向於零。

里亞布科夫接受美國傳媒採問時指，當前俄美關係正由一個低點走向另一個低點，當外界認為兩國關係已去到最低點，但很快又出現一個更低點。他又提到，俄美關係在軍控領域分歧嚴重，美國認為與俄羅斯簽署的軍控條約束縛其利益，批評美國不斷尋找藉口，以退出更多軍控條約。他續稱，兩國關係與冷戰時期不同，其發展不可預測，形容冷戰時期的美蘇對峙雖然危險，但當時兩國關係發展更可預測。

美國政府近年單方面退出多項國際安全協議和條約，較早前退出美俄的國際軍事透明機制《開放天空條約》，目前兩國的核不擴散最後支柱只餘下《新削減戰略武器條約》。里亞布科夫對此表示，延長《新削減戰略武器條約》的可能性正快速趨向於零，等到美國大選之後再解決這問題已經太遲。對於美國11月大選，他認為無論哪一方勝選，都不會改善俄美關係。