新冠肺炎：傳最快今夏　放寬越泰澳紐人士入境限制

日媒周日（5月31日）報道，日本政府正考慮最快今夏首先對新冠肺炎疫情放緩的4個國家或地區，放寬人員出入限制，分別是泰國、越南、澳洲和紐西蘭，但未將台灣列入。商界要求日本放寬對中國大陸和南韓的人員流動，惟上述兩國曾爆發嚴重疫情，故日本政府預計第二波才會放寛對陸韓出入限制。

報道引述政府消息指，當局因應泰國等國家確診人數下降而研究放寬，屆時遊客可攜帶檢測證明文件抵日再檢測；對疫情未受控南韓將作慎重考慮。日本針對全球各國的入境限制將在6月末屆滿，政府將根據感染情況正式決定首批放寬國家及日期。

另外，日媒指全國45個都道府縣中，38個道府縣計劃周一（6月1日）解除所有行業停業要求，部分道府縣亦已解除。福岡縣將維持北九州市部分行業的停業要求。目前茨城、埼玉、千葉、東京、山梨、岐阜、福岡7個都縣仍維持停業要求，岡山、德島兩縣未實施停業。北九州市截至前日已連續8天出現確診個案，共85人染疫，其中31人感染途徑不明；北九州市立美術館等119個設施昨日起再次閉館。

日本共同社上周五（29日）至上周六（30日）的全國電話民調顯示，安倍內閣不支持率為45.5%，96%國民表示擔心出現第二波疫情，81%人認為政府派錢等經濟援助措施速度慢。