英國外相藍韜文周日(31日)表示,英國不會放棄對香港人的責任,重申一旦中國在香港落實「港版國安法」,將給予持英國國民(海外)護照(BNO)的港人入境權(the right to come to the UK)作回應。

藍韜文受訪時指:「若中國繼續推行國安法立法,我們將會給予BNO持有人入境英國的權利。」他表示「我們不會視而不見,不會逃避對於香港的責任」,並補充「相信只會有少部分人會真的來(英國)」。