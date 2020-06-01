新冠肺炎︰東京展第二階段鬆綁　白川鄉及環球影城重開

日本的新冠肺炎疫情放緩，周一（1日）新增19宗新病例，累計逾1.76萬人染疫，其中911人死亡。首都圈以至全國的緊急狀態已解除一周，東京晴空塔及岐阜縣白川鄉等名勝當日重開，位於大阪的日本環球影城亦宣布將於下周一（8日）分階段重開。

東京周一過渡到放寬停業要求的第二階段，學校、戲院、體育館、商業設施等均重開，經濟活動正式重啟。東京晴空塔是3個月來首次重開，入場人士需戴口罩及量體溫；世界遺產白川鄉亦時隔一個月後重開。日本環球影城則在周一宣布，將於下周一有限度恢復營業，分階段擴大入園對象；埼玉縣姆明谷樂園亦將於周四（4日）重開。

不過，北九州市截至周日（5月31日）為止，當地小倉南區一所小學有5名同班的學童確診新冠肺炎；同市另外還有3所中小學合計5名學童確診感染。北九州市政府教育委員會隨即通知轄內各中小學，需做好體溫量測及確認學童身體狀況等工作。

日媒報道，政府有意在短期內容許來自泰國、越南、澳洲及新西蘭的商貿旅客入境，有關人士入境後行動需受限制於住所與工作場所之間，期間不得乘搭公共交通工具。日本外務省尚未回應。上述四國與日本同為跨太平洋夥伴全面及進步協定（TPP-11）成員國，經貿來往密切。

共同社周一披露，日本國土交通省當日決定，將允許北海道新千歲和福岡等11座機場，在設施使用費中加入新冠肺炎防疫對策所需的費用。如果有關機場的營運公司在今夏成功申請加價，乘客需支付的運費或將加價。