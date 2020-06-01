美國本土載人飛船抵太空站　俄嘲特朗普反應過大

美國太空探索科技公司（SpaceX）的載人「龍」飛船，周日（1日）成功將兩名美國太空總署（NASA）的太空人送抵國際太空站，完成美國9年來首次載人太空任務，擺脫對俄羅斯的依賴。俄羅斯聯邦太空總署（ROSCOSMOS）對美國航天成就表示歡迎，但同時批評美國總統特朗普的反應是「歇斯底里」。

太空人赫利（Doug Hurley）及本肯（Bob Behnken）抵達國際太空站後，獲站內其他太空人握手擁抱迎接，休斯敦的控制中心眾人鼓掌稱賀。NASA署長布里登斯廷在控制中心透過電話指，全世界都見證了這次任務，對團隊的成就極感自豪。身處太空的赫利則稱︰「美國重回載人航天的行列實在是太好了，我們很高興能登上這個厲害的太空站。」

美國總統特朗普觀看SpaceX火箭成功升空後，直指美國已重掌太空領域的領導地位，美國太空人將很快登陸火星，華府亦很快會得到「史上所想像過最強大的武器」。ROSCOSMOS署長羅戈津在社交網向NASA致賀，但ROSCOSMOS發言人則稱︰「龍飛船成功升空後的歇斯底里反應令人難以理解。」ROSCOSMOS又指，俄羅斯將於年內測試兩款火箭，並於明年重啟探月計劃。