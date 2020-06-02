4.6萬年歷史原住民岩洞　遭採礦巨企炸毀惹民憤

澳洲礦業巨擘力拓（Rio Tinto）上周在西澳省進行開採時，炸毀兩個有4.6萬年歷史的史前原住民洞穴遺址，引發眾怒。力拓周日（5月31日）為此致歉，但當地民憤未息，外界要求政府改革文化遺產法例的呼聲日高。

事發於珀斯以北的皮爾巴拉鐵礦區，力拓上周炸毀了兩個位於Juukan峽谷的遠古岩洞。考古學家曾在該個岩洞發現早於4.6萬年前就有人長期居住的證據，亦曾出土過古人製品及有4000年歷史的髮辮，相信與澳洲原住民「Puutu Kunti Kurrama and Pinikura（PKKP）」的祖先有關。PKKP族群的負責人（Burchell Hayes）明言，遺迹被毀令原住民感難過傷痛。

力拓鐵礦石業務執行長索爾茲伯里（Chris Salisbury）周日向PKKP族人及造成的困擾道歉，並表示企業將緊急檢視在Juukan峽谷的其他礦場開採計劃。力拓指，企業為了保育文化遺產，曾於2014年在上址進行考古，出土並保存了約7000件文物。澳洲原住民部長的懷亞特（Ken Wyatt）上周則曾表示，政府需加強保護原住民遺址。