財長要求支付6億澳元補償傳媒　Google拒絕

網絡巨擘透過新聞服務所賺取的廣告利潤豐厚，澳洲政府此前表明將就此向Google及Facebook（Fb）收取每年6億澳元（約32億港元）的費用，以保障新聞業界收益。惟Google周日（5月31日）反駁指，有關收費是基於「無根據的主張」，表明拒絕。Fb亦無意接受澳洲政府要求，並對此表示失望。

澳洲財政部長弗呂登貝格澳洲競爭與消費者委員會（ACCC）計劃建立一套方案，藉此要求科技巨企與澳洲媒體分享與其廣告收益。據估計，Google與Fb一年須付高達6億澳元。Google澳洲董事總經理席爾瓦（Mel Silva）周日回應指，Google透過澳洲新聞所得的經濟利益微乎其微，又批評澳媒在談判中向ACCC提供的利潤數字「不準確」。

澳洲電視網絡Nine News早前曾指，Google的新聞收益佔其總收益10%；席爾瓦則反駁指，Google與新聞有關的收益僅得1000萬澳元（約5264萬港元）。她指，Google搜尋器在2018年間，「免費」為新聞發布方帶來34.4億人次流量，又指Google服務實際上令澳媒賺回相當於2.18億澳元（約11.5億港元）的收益。