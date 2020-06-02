特朗普與俄韓領袖商G7峰會　英加反對普京加入

美國總統特朗普日前決定押後今年的七大工業國集團（G7）峰會至今年9月，有意邀請俄羅斯、澳洲、南韓、印度加入。特朗普於美國時間周日（5月31日）分別致電俄羅斯總統普京及南韓總統文在寅，討論G7峰會事宜。據報普京未決定是否應邀出席峰會，文在寅則已接受邀請，並提議特朗普尋求巴西加入，召開十二國集團（G12）峰會。G7成員國英國及加拿大，表明反對俄羅斯加入。

克里姆林宮周一（6月1日）表示，特朗普致電普京，談及新冠肺炎疫情、油價、太空合作、G7會期。特朗普通知普京有意邀請俄羅斯、澳洲、南韓、印度的領導人參加今年的G7峰會；據報普京暫未接受邀請。

特朗普亦與南韓總統文在寅通電話商G7事宜，他直指G7機制過時，未能反映國際形勢，相關各方正探討把G7擴大為十一國集團（G11）或十二國集團（G12）。文在寅認為從人口、經濟、區域代表等因素看來，應邀請巴西加入召開G12峰會，特朗普贊成提議，稱將朝這方向努力。

特朗普邀請俄羅斯重返G7引發成員國爭議，加拿大總理杜魯多認為俄羅斯因吞併克里米亞半島被踢出G7，且一直無視國際規則，應繼續被排除在外。英國首相約翰發言人亦表示，除非俄羅斯停止入侵及影響地區穩定的行為，否則不會支持俄羅斯重返G7，而到目前為止，並無迹象顯示俄羅斯有所改變。

G7的前身是八大工業國組織（G8），俄羅斯曾是G8成員，但在2004年因入侵克里米亞半島被凍結會籍至今，G8遂改為G7。特朗普近年曾多次表示支持俄羅斯重新加入G7。