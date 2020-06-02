以警槍殺自閉症巴人　甘茨道歉難阻以巴反警暴示威

以色列警方上周六（5月30日）在耶路撒冷東部的老城區，射殺一名正在上學途中的巴勒斯坦自閉症男子，令以巴局勢再升溫。事件觸發以巴民眾上街示威，高呼「巴人生命很重要」口號，呼應由美國開始的全球反種族歧視及反警暴浪潮。以色列國防部長兼備任總理甘茨周日（5月31日）為事件道歉，承諾會展開調查。

警方在事發後表示，涉事警員當時以為32歲死者哈拉克（Iyad Halak）持有槍械，截查時對方驚慌逃跑，才向他開槍。然而，警方其後未有搜出槍械。哈拉克的看護哈迪德（Warda Abu Hadid）事後受訪，指自己當時多次向警察高呼︰「他有殘疾，殘疾！」強調哈拉克病情嚴重，聽不懂警員指示。但警員仍突然在哈迪德面前向哈拉克開了3槍。

哈迪德憶述︰「我大叫︰『不要射他！』警察沒聽，他們根本不想聽。」警員擊倒哈拉克後，要求哈迪德「交出他給你的槍」，但最後未能在現場搜獲手槍。哈拉克的遺體在周日下葬，數以百計民眾出席葬禮；在上周六至今，以巴當地出現小規模示威行動，又呼應美國反警暴示威。有人將哈拉克之死與美國黑人弗洛伊德之死作比較，諷刺指美國及以色列是「兩國一制」。

據警方表示，涉事警員已在事件發生後接受問話，其中一名警員透過其律師向受害人家屬表示哀悼。甘茨周日在內閣會議上亦就此致歉，承諾會向哈拉克家屬提供協助，並迅速展開調查。以色列總理內塔尼亞胡則未有回應。