華漢酒駕撞死送遞員　拖行電單車2公里兼豎拇指

馬來西亞吉隆坡一名華裔男子，周一（1日）凌晨涉嫌醉酒駕駛，撞倒一名外賣平台foodpanda的送遞員，卻未有立即停車，更把電單車拖行逾2公里，途中一度向其他司機豎起大拇指。捱撞的送遞員當場死亡，肇事男子被捕及控以酒駕罪名。

事發於凌晨1時半左右，21歲被告許勇章（Khor Yong Zhang）駕駛私家車，撞上44歲送遞員扎伊里（Mohamed Zaili Mohamed）的電單車，扎伊里拋到路邊。被告的汽車事後仍繼續推着翻倒的電單車飛馳，地面擦出火花。

另一名司機從後追趕，不斷響按催促被告停車，但被告竟打開車窗並豎起拇指，最終被迫使停下車來。警方接報後趕到，拘捕被告並為他進行酒精測試，發現嚴重超標達一倍。扎伊里頭部重創，當場死亡，據報他當時剛送完其妻售賣的食物，正在回家途中。

任職汽車零件店的被告被控以醉酒駕駛引致他人死亡，一旦罪成，最高可判囚10年及罰款。他周一早上出庭，表現冷靜，控罪讀出後他點頭示意明白，但否認控罪，獲准以4000令吉（約7217港元）保釋候審，駕駛執照暫時吊銷，料於下月1日再審。