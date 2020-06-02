新冠肺炎：韓教會相關疫情擴大　日本放煙花祈福

南韓的新冠肺炎疫情反覆，中央防疫對策本部周二（2日）表示，新增22宗與仁川等首都圈地區小型教會相關的病例，累計45宗。由於以首都圈為中心的群聚感染再度擴大，534間中小學宣布暫停返校復課，其中99%集中在首都圈。

仁川市富平區一教會牧師上月底確診後，相關病例不斷增加；京畿道軍浦市和安養市也不斷出現教會聚會相關的病例。中央防疫對策本部副本部長權埈鬱呼籲，首都圈地區的教徒以非面對面的方式進行聖經學習、祈禱會等宗教聚會，直到感染風險減低為止。

南韓當局在疫情期間，利用信用卡紀錄、監察鏡頭和手機數據，追蹤及隔離確診者及密切接觸者，並以智能手機程式監察約3萬名居家隔離人士；又會在網上公開確診者所到過的地方，透過手機發出通知。有地方政府更利用人工智能揚聲器等科技，監察獨居長者的健康。惟專家擔心這些措施可能侵犯私隱，建議限制存取沒必要的數據。

另外，鄰國日本札幌市、橫濱市、大阪市、福岡市等多地，周一（1日）晚上8時同時燃放煙花，以振奮人心，祈求疫情早日平息。活動由日本煙火協會青年部相關人員主辦，為防止群聚及病毒傳播，主辦方並沒有提早公布放煙花的地點，但考慮到太過突然的煙花聲可能引起不安，故公布了放煙花的時間。