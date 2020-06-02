9歲腦癱兒馬拉松步行42公里　籌逾6萬鎊助母校

英國南約克郡謝菲爾德一名患有腦癱和自閉症的男童，受到疫情期間花園步行籌款的二戰退役老兵穆爾啟發，展開長達42公里的馬拉松步行。依賴助行器的他共花了70天時間，周日（5月31日）獲在警察開路下完成挑戰，並為兒童醫院和母校籌得逾6萬鎊（約58萬港元）善款。

年僅9歲的男孩韋勒（Tobies Weller）今年3月開始挑戰，最初只打算在公園步行1公里籌款，目標為500鎊（約4853港元）。至4月中，他看到百歲老兵穆爾環走後園100圈籌款成功，於是大膽提出在街上馬拉松式來回步行的構思，善款也由此如泉湧入，到最後超額逾百倍完成。

韋勒完成挑戰一刻，接受街坊的英雄式歡呼，還贏得「托比斯上尉」（Captain Tobies）的稱號，每一步都是他用盡力氣拼搏的成果。累得滿頭大汗的他表示：「我不敢相信自己居然完成了馬拉松。太厲害了。看到鄰居為我鼓掌打氣，自己也每天愈走愈有勁，那感受很棒。」

「他能完成馬拉松，實在令我太高興了！」韋勒的媽媽加爾拔（Ruth Garbutt）亦大受感動：「他做得很好，全程都很拼搏。這樣艱鉅的目標都能完成，我以這兒子為榮。」韋勒籌得的善款將分配予曾為他做手術的謝菲爾德兒童醫院，以及他曾就讀的特殊學校擴建工程，以幫助其他有需要的兒童。