新冠肺炎：疫情反彈　東京首發警布呼籲民眾免夜間外出

日本東京周二（2日）新增34宗新冠肺炎確診病例，是相隔19天以來再次出現單日新增確診超過30宗。東京都政府當晚首度發布「東京警報」，都政府大樓和東京灣彩虹橋在晚上11時亮起紅燈，呼籲民眾警戒。

日本傳媒報道，東京都知事小池百合子周二晚召開對策本部防疫小組會議，討論後認為東京疫情有惡化的徵兆，首度發出呼籲市民警戒的「東京警報」。

截至目前，東京確診病例共有近5300宗；都政府稱，截至本周二之前的一個星期，當地新增病例共有114宗，其中有32人疑是在晚上的繁華街道感染；而只計算在本周二的確診病例中，就有8人懷疑是在晚上繁華街道感染的年輕人，12人的感染途徑不明，其餘的在醫院感染。

小池在會議上說，新增的確診病例變多雖是受到醫院集體感染影響，但這是值得警戒的數字，希望市民一定要留意，尤其是對夜晚鬧區密閉空間、人群密集、人員密切接觸的「三密」風險高的場所要提高警覺。

東京的防疫措施「鬆綁」周一（1日）邁入第2階段，部分設施、行業暫時歇業已解除，小池表示，發出「東京警報」不會立即改變第2階段的鬆綁措施，但她請求民眾進一步避免外出，特別是不要前往夜晚鬧市區等。