新冠肺炎︰比利時單邊重開邊境　不少人擬湧法國釀混亂

新冠肺炎疫情下，比利時在沒有與鄰近國家商討下重開邊境，導致上月底長周末不少人企圖入境法國，情況混亂。另一方面，巴黎多間餐廳咖啡酒吧偷步營業，遭罰款和下令關門。

比利時看守維爾梅斯通過重開邊境後，不少比利時人急不及待去到法國邊境，但未能進入法國。法國方面計劃在6月15日前不會開關。

比利時政府之前表示在下周一（8日）起才開放邊境，但內政部聯邦部長德克雷姆上月29日宣布，從翌日起國民可前往接壤國家探親或購物。但除了法國方面沒有收到有關通知，連比利時警方也不知情，導致周末企圖過境的人遭拒絕入境，包括比利時人和住在當地的法國人。

代表比利時、盧森堡和荷蘭法國居民第四選區的法國國會議員安格拉德表示，收到接近300個訊息，投訴完全不明白有關情況。

另一方面，巴黎政府早前公布，大巴黎地區的咖啡吧餐館周二（2日）起可重新營業，但只能在露天雅座範圍，而桌與桌之間必須保持最少1米距離。惟上周末巴黎10多間咖啡吧餐館卻趁天氣好及長假期偷步營業，被警方下令關閉。

駐法國記者呂靜儀報道