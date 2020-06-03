約翰遜：若華實行港版國安法　英將延長持BNO港人居留權

中國政府推行「港版國安法」立法，英國多次開腔反對。英揆約翰遜周三（3日）在《南華早報》及《泰晤士報》撰文，重申港版國安法侵蝕香港自治，違反《中英聯合聲明》。他表示，若中方在港實施國安法，英國將延長持英國國民（海外）護照（BNO）港人的居留權至12個月，並允許他們在英國工作，讓他們可鋪路取得英國公民身份。

約翰遜分別在上述兩份報章刊登署名文章，指中國在香港回歸時承諾讓香港擁有高度自治，但全國人大上月決定推行港版國安法，將危害香港自由及嚴重侵蝕香港自治。若中方繼續推行，直接牴觸其在《中英聯合聲明》的責任，英方就別無選擇，只能維護英國與香港人的深刻歷史關係及友誼。

約翰遜指出，香港現時有35萬人持有BNO，另有約250萬人合資格申請，持BNO港人目前可在英居留最多6個月。若中方在港實施國安法，英國政府將改變入境政策，允許持BNO港人在英國逗留12個月，之後可申請延期，並給予他們更多移民權利，包括工作權，讓他們日後可申請成為公民。約翰遜形容，這將是英國史上最大的簽證制度改變之一，如果證明有必要，英國政府將採取這一步，並樂意採取。

此外，約翰遜聲稱英國不是尋求阻止中國崛起，反而會與中方合作。他亦懷疑港版國安法是否真的可以緩解香港局勢，而英方上周已在聯合國安理會提出嚴重關切香港情況，將繼續在國際平台關注香港問題，並重申期望香港能在一國兩制框架下取得成功。

英國外相藍韜文周二（2日）在國會下議院談及持BNO港人居英權問題，他暗示上述安排只適用於少數人，政府亦需實事求是。他亦指，已向由美國、英國、澳洲、加拿大、新西蘭組成的情報聯盟「五眼聯盟」提出，一旦香港因港版國安法出現逃亡潮，成員國應共同分擔接收港人。