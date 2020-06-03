傳歐盟擬加強規管外企收購　保障市場公平競爭

英國傳媒周二（2日）報道，歐盟正草擬建議書，提出加強規管有外國政府支持的企業藉收購歐盟成員國的公司，進入歐盟單一市場。外界認為，此舉是為了加強應對來自中國等地的不公平競爭。

《金融時報》引述該份建議書的摘要，指透過外國政府補貼以加快在歐盟收購企業，又或是扭曲定價政策以獲利的情況有增無減，歐盟因此提出新的方法應對，以確保歐盟市場內的公平競爭。

當中建議循2個方向加強規管。第一是授權歐盟或成員國的監管部門，檢視有關企業有否獲外國政府扭曲市場競爭的補貼，若有則加以糾正。第二是歐盟審查外國政府對有關企業的直接補貼，有否令企業在歐盟區內進行收購時佔優勢，如有則必須補救，最壞情況可能是禁止收購。

報道指，該份建議書仍未完成，但預計歐盟於本月17日發表相關的白皮書。歐盟委員會發言人拒絕評論有關報道，但指將在今年中通過一份應對外國補貼扭曲歐盟單一市場的白皮書。歐盟去年曾發表策略展望報告，首次定義中國為「系統競爭對手」，並提出包括限制中國公司收購歐洲科企等措施。