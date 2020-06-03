14歲少年疑偷車被捕重傷　居民示威抗議警暴

法國巴黎東北郊區塞納聖德尼省邦迪市一名少年，因疑似偷車遭警方拘捕，期間被弄至嚴重受傷，其中一隻眼睛更可能失明。少年其後在網上指控警方暴力執法，當地居民周一（1日）聚集在警署門外示威。

報道指，14歲少年加布里埃爾（Gabriel）於上周二（5月26日）凌晨時分，被發現疑似在盜竊電單車，被警方拘捕。警方指，警員看到加布里埃爾時對方立即逃跑並跌倒，被捕時又反抗。他其後被送往醫院檢查及扣留，需要留院。據悉，加布里埃爾臉部嚴重受傷，掉下數隻牙，需要接受口腔及臉部手術，一隻眼睛可能失明。

加布里埃爾其後在網上指控警方暴力執法，稱：「當時有3男1女把我壓在地上，把膝蓋壓在我頭上和肩膊，並向我扣上手銬。該金髮女子抓緊我的腳踝，另一名較肥及有鬍子的警員則用穿靴子的腳踢我的頭。」他的家人已向監警部門投訴。

邦迪市周一下午有逾百人聚集在警署門外示威，包括居民、議員和維權人士，以示支持加布里埃爾，並譴責警方暴力。加布里埃爾的父母沒有出席集會，到場的兄長謝里夫（Cherif）則表示：「我弟弟受到暴打，不知眼睛可否康復。我們仍感到很震驚。」

駐法國記者呂靜儀報道